شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آلاف المنتجات منتهية الصلاحية داخل مصنع عطور بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً للعطور ومنتجات التجميل في الرياض؛ لعدم تطبيقه أسس التصنيع الجيد وعدم حصوله على التراخيص اللازمة. وأشارت الهيئة في حسابها على «تويتر»، اليوم الجمعة، إلى أنها ضبطت في المصنع موادَّ أولية منتهية الصلاحية و 5665 منتجاً مخالفاً.

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