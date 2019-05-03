شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيلهم في حادث قبل 5 سنوات.. مدير جامعة الجوف يفتتح جامعاً صدقة على روح أبنائه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - أبها:

يقع الجامع الذي يحمل اسم “جامع الراحلين” في حي الموظفين بمدينة أبها، وهو ملحق به 10 قاعات لتحفيظ القرآن الكريم للنساء، ومغسلة أموات للرجال، وأخرى للنساء، بالإضافة إلى منزل للإمام وآخر للمؤذن.

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يُشار إلى أن أبناء الدكتور البشري المتوفين هم: “أسماء، وأفنان، ومحمد، وأحمد، وسلطان” كانوا في طريق عودتهم من إجازة قضوها في دبي، حيث تعرضوا لحادث مروري عند المنفذ الحدودي بين المملكة والإمارات.

ورُزق البشري في عام 2017 بمولودين سماهما: “محمد، وأحمد” تيمناً بأخويهما المتوفيين في الحادِث.