السودانيون ينضمون إلى «موكب المليون» أمام مقر الجيش

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انضمت حشود كبيرة من المحتجين السودانيين إلى «موكب المليون» أمام مقر وزارة الدفاع، وسط الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لإدارة مدنية. وأفاد مراسلوا وكالة «فرانس برس»، بأن المتظاهرين تجمعوا بأعداد فاقت بكثير أعدادهم في الأيام الماضية، وملأوا الشوارع والجسور المؤدية إلى مقر الجيش، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وقال التحالف إنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا. لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود

وقال التحالف إنه قدم مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية. ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طويلا. Advertisements لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية. وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة. وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة. اقرأ أيضا: حميدتي: نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني

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