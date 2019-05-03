هواوي تقفز إلى المركز الثاني في المبيعات وتتفوق على أبل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تخطت مبيعات عملاق الهواتف الصيني هواوي منافستها أبل، لتحصل على المركز الثاني في مبيعات الهواتف العالمية في الربع الأول من العام الجاري 2019، خلف سامسونج المتصدرة.

وتشير تقديرات شركة الأبحاث الدولية IDC، بحسب بلومبرج، إلى أن هواوي التي تعمل أيضا في تصنيع الشبكات العملاقة وتتجاهل مجموعة كبيرة من الاتهامات بالتجسس لصالح الصين، وخرق العقوبات الأمريكية على إيران، زادت من شحنات الهواتف بنسبة 50% عن العام السابق.

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وهواوي هو الاسم الوحيد من بين أكبر أربع شركات في العالم يتمكن من توسيع أحجام المبيعات، في حين انخفض إجمالي السوق للربع السادس على التوالي.

وحققت هواوي مكاسب مطردة مقارنة بأبل وسامسونج، مع الاعتماد على مجموعة متطورة من الأجهزة، لا سيما في سوقها بالصين، فيما توقع صانعو آيفون هذا الأسبوع مبيعات ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن الطلب على أجهزة آيفون قد استقر بعد فترة أعياد مخيبة للآمال.

كما تمكنت سامسونغ من رفع مبيعاتها مقارنة بالربع الرابع بفضل إطلاق مجموعة هواتف غلاكسي S10 في فبراير.

وتشير شركة الأبحاث الدولية إلى أن لدى هواوي فرصة كبيرة للحفاظ على المركز الثاني خلال العام الجاري، مع ثبات الترتيب الحالي.