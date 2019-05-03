شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يحذر من أي "انحراف" في محاربة "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة من أي "انحراف" في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتا إلى أن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تعمل في العراق.

وقال عبدالمهدي - خلال مؤتمر صحفي بباريس جمعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - إن "أي انحراف في محاربة (داعش) سيخلق ثغرة في المجتمع"، مشيرا إلى أن "داعش مازال يريد إرباك المنطقة ومعسكرنا الكبير.. ولكن بقواتنا ووحدتنا سنتمكن من دحره".

وأضاف - وفقا لما بثته قناة "السومرية" الإخبارية - أن "خلايا نائمة لداعش لا تزال تنشط بالعراق"، معتبرا أن خطاب البغدادي الأخير يشير إلى استمرار خطر داعش داخل بلاده.

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وفيما يخص العلاقات بين البلدين، قال عبد المهدي "اتفقنا مع فرنسا على مبادئ عامة، وتفصيلاتها ستكون مهمة وفاعلة في طبيعة العلاقات بين البلدين".