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رئيس وزراء تونس يكلف الجيش بنقل الوقود وسط إضراب عمالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد كلف الجيش اليوم الجمعة بنقل الوقود وسط إضراب أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي نفدت إمداداتها.

 

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وبدأ عمال نقل الوقود في تونس أمس الخميس إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم.

 

 

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