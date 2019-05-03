وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب :
"تم تفكيك الخلية الإرهابية المكونة من 8 متطرفين من مدينة طنجة تتراوح أعمارهم بين 20 و 31 عاما، بينهم شقيق مقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق."
وخلال عملية المداهمة، تم الحجز على المعدات الإلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة من القماش الأسود ترمز لشعار تنظيم "داعش" (المظور في روسيا وعدد من الدول) وبملابس موحدة وبندقيتين للصيد تحت الماء.
وأكدت مصادر أمنية على أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب... اعتقال خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.