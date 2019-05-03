عون يدعو لعمل عربي "سريع" لتفادي المزيد من "التدهور"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

الرئيس اللبناني قال خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيروت:

- الوضع العربي الراهن "صعب" نتيجة "تنقل الاضطرابات" من دولة إلى أخرى.

- نرحب بمشاركة المؤسسات والشركات المصرية في الاستثمار في لبنان.

- الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت 4 مليارات دولار.

فيما قال مدبولي:

- مصر تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في كافة المجالات.

- الاتفاقات بين البلدين في مجالي الاتصالات والصناعة سوف تساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وصف الرئيس اللبناني ميشال عون الوضع العربي الراهن بـ "الصعب" نتيجة "تنقل الاضطرابات" من دولة إلى أخرى، داعيا إلى عمل عربي سريع لتفادي المزيد من "التدهور".

جاء ذلك في لقاء جمع عون الجمعة برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبلغ عون مدبولي أنه وجّه دعوات عدة إلى الدول العربية سواء في القمم التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل، وفق المصدر ذاته.

ومنذ 2011 تشهد عدد من الدول العربية ثورات وانتفاضات شعبية كان آخرها الجزائر في فبراير/ شباط الماضي، والسودان التي تشهد احتجاجات منذ نهاية 2018.

وخلفت بعض هذه الثورات اضطرابات شديدة وصلت أحيانا إلى حد الحروب والمواجهات المسلحة كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا.

ولفت عون إلى أن لبنان يواجه تداعيات لجوء مواطنين سوريين إلى أراضيه، داعيا إلى ضرورة تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم بعد استتباب الأمن في غالبية المناطق السورية.

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وأضاف أن بلاده تستضيف 1.5 مليون لاجىء سوري، بينما تقول الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان أقل من مليون.

ورحب عون بمشاركة المؤسسات والشركات المصرية في الاستثمار في لبنان، مشيراً إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر بلغت 4 مليارات دولار.

من جهته، أكد مدبولي وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها له في كافة المجالات.

وأشار إلى أن زيارته إلى بيروت كانت ناجحة وأن الاتفاقات بين البلدين في مجالي الاتصالات والصناعة سوف تساهم في تطوير العلاقات بين البلدين.

وسيعقد مساء الجمعة اجتماع للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ونظيره المصري بمقر الحكومة في بيروت.

وستوقّع خلال الاجتماع مذكرات تفاهم في مجالات عديدة، على رأسها الطاقة والاتصالات وتبادل الخبرات.

والأربعاء، وصل رئيس الوزراء المصري، العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية تنتهي الجمعة.

ويبحث رئيس الوزراء المصري في لبنان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع، وتعزيز التعاون في مجالات النقل.

وشارك مدبولي مع الحريري في فعاليات "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي انطلقت دورته السابعة والعشرون في بيروت، الأربعاء.

وعقدت آخر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في مارس/ آذار 2017، برئاسة رئيسَي وزراء البلدين، وجرى توقيع 17 وثيقة واتفاقية بروتوكول للتعاون المشترك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.