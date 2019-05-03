شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال إرهابي جنوبي بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية إلقاء القبض على شخص متهم بالإرهاب في مدينة الحلة جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت شرطة محافظة بابل ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن قوات الشرطة تمكنت بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني من اعتقال متهم بقضايا إرهابية مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وأشارت إلى تسليم المعتقل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، موضحة أن عملية الاعتقال جرت خلال عملية تفتيش واسعة النطاق لقوات الشرطة.

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وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، بإصابة مدني في هجوم مسلح، وانفجار عبوة ناسفة قرب منزل، في حادثين منفصلين، بمحافظة البصرة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر قوله إن "ثلاثة مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواطن وسط البصرة وأصابوه في عدة مناطق من جسده"، مضيفا أن "عبوة ناسفة، محلية الصنع، انفجرت بالقرب من منزل أحد المواطنين شمالي المحافظة ذاتها".