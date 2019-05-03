مقتل اثنين وإصابة أربعة إثر انفجار عبوة ناسفة في حضرموت

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن "عبوة ناسفة زُرعت على الطريق العام في قرية العنين بمديرية القطن شمال حضرموت، أسفر انفجارها عن مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين على الأقل".

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وأضاف المصدر أن الانفجار أدى أيضا إلى إعطاب دراجتين ناريتين وسيارة.

وتتواصل، منذ 26 مارس/ آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات التحالف عسكري عربي الذي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة "الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.