شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام الرصد الآلي «ساهر» في محافظة العلا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: أنهت الإدارة العامة للمرور تركيب 15 كاميرا من كاميرات الرصد الإلكتروني لنظام السلامة المرورية “ساهر”، في تقاطعات شوارع محافظة العلا. وأوضح مصدر بمرور منطقة المدينة المنورة؛ وفقاً لـ”عكاظ”، أنها المرة الأولى التي تركب فيها كاميرات “ساهر” في محافظة العلا، لتغطي الشوارع والتقاطعات الرئيسية ومداخل المحافظة. وأضاف المصدر، أن الهدف من تركيب كاميرات الرصد الإلكتروني لنظام السلامة المرورية في العلا، هو تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية والحد من الحوادث في طرقات المحافظة، والحد من السرعة لبعض سائقي المركبات، وتحقيق الانسيابية في المرور الآمن بطرقات المحافظة للمشاة وسائقي المركبات.

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