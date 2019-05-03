«من أين أتين؟».. أزمة بين العراق والكويت بسبب الراقصات

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شيخ البصرة: كلام الشيخ الكويتي مرفوض جملة وتفصيلا ونريد علاقات طيبة وحسن جوار مع الأشقاء الكويتيين ولا نريد أن يخدشها كلام مرفوض يسيء لنساء البصرة والعراق

أشعلت زلة لسان الشيخ الكويتي فلاح بن جامع العازمي أمير قبيلة العوازم، أمس الأربعاء، احتجاجات في مدينة البصرة العراقية. وتظاهر العديد من شيوخ العشائر والشباب العراقيين في البصرة جنوب العراق احتجاجاً على كلام أحد شيوخ قبائل العوازم في الكويت. وقصد المحتجون مقر القنصلية الكويتية وأنزلوا العلم الكويتي احتجاجاً على كلام "العازمي"، حيث قال خلال حضوره إحدى المناسبات العشائرية في الصباحية في الكويت "ما عندنا راقصات.. الراقصات أتين من البصرة ولم يأتين من فريج العوازم.. ونساؤنا وأمهاتنا وخواتنا لا يمكن أن يملكن إلا كتاب الله وسنة رسوله".

ودعا مجلس شيوخ العشائر في البصرة، لتجمع احتجاجي مطالباً الشيخ فلاح بن جامع بتقديم اعتذار عن الكلام الذي صدر منه، حتى إن وزارة الخارجية العراقية دخلت على خط الأزمة، معلنة أنها تتابع الملف مع الجانب الكويتي، بحسب "العربية". وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: "ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر

ودعا مجلس شيوخ العشائر في البصرة، لتجمع احتجاجي مطالباً الشيخ فلاح بن جامع بتقديم اعتذار عن الكلام الذي صدر منه، حتى إن وزارة الخارجية العراقية دخلت على خط الأزمة، معلنة أنها تتابع الملف مع الجانب الكويتي، بحسب "العربية". وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان: "ينبغي أن تتقارب شعوبنا أكثر في هذا الظرف الحسّاس، وعلينا الابتعاد عن مسببات التفرقة والأحقاد". Advertisements وأضاف أن "الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما تناولته وسائل الإعلام من كلام يسيء للمرأة العراقية، وفعلنا الدبلوماسي مستمر مع الجانب الكويتي". من جانبه، قال الشيخ رائد الفريجي، رئيس مجلس عشائر البصرة لـ"العربية.نت" إن الشيخ فلاح بن جامع العازمي تجاوز وتطاول على نساء البصرة، وهذا الأمر يرفضه العرف العشائري، والتقاليد التي تربينا عليها في احترام الجار، مضيفاً "على هذا الشيخ احترام الجوار". أكد الشيخ حيدر السلطان، أحد شيوخ عشائر البصرة، أن "كلام الشيخ الكويتي مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفاً: "نريد علاقات طيبة وحسن جوار مع الأشقاء الكويتيين ولا نريد أن يخدشها كلام مرفوض يسيء لنساء البصرة والعراق". في المقابل، قدم شيخ قبيلة العوازم اعتذاره الرسمي، أمس الأربعاء، عبر الإعلام معتبراً ما تفوه به "زلة لسان"، وموضحاً أنه لم يقصد نساء البصرة لأن أهل العراق والبصرة أهله وأقرباؤه، وتربطهم بالكويت علاقات نسب وأخوّة. وقال موجهاً كلامه لأهل البصرة: "أنتم أهلنا وأتمنى أن يقبل أهل البصرة خاصة والعراق عامة اعتذاري".

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