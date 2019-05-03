الان تتابع رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد للزواج من مقدم برامج تليفزيونية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج.

وقال متحدث باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن “الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري”، وذلك وفقا لشبكة “CNN” الأمريكية.

ويقدم جايفورد، 41 عاما، برنامجا تلفزيونيا عن الصيد، ويعتنى بابنتهما نيفى تى أروها، البالغة من العمر عشرة شهور، بينما تدير أرديرن، 38 عاما، شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها فى بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذى أحرزته المرأة فى المناصب القيادية. وهى ثانى زعيمة منتخبة فى العالم تلد وهى فى المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

Advertisements

وخلال زيارتها للندن فى يناير، ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” عما إذا كانت تفكر فى أن تطلب من جايفورد الزواج منها أم ستنتظر عرضا منه.

وقالت مازحة: “بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكننى أريده أن يعانى ويتألم وهو يطلب هذا الطلب. هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا“.

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدى خاتما خلال مناسبة عامة اليوم الجمعة، وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدى الخاتم منذ عيد الفصح.

واشتهرت جاسيندا أرديرن، بمواقفها الإنسانية الداعمة للمسلمين، والرافضة لسيطرة أفكار اليمين المتطرف، عقب “مجزرة المسجدين” في مدينة كرايست تشريش التي راح ضحيتها 51 شخصا، مما دفع نشطاء على الانترنت للمطالبة بمنحها جائزة نوبل للسلام.