الكونجرس يفشل في إجبار ترامب على وقف الدعم العسكري للتحالف العربي باليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي فشل الكونجرس الأمريكي، في تبني قرار يجبر الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في حرب اليمن

وفي 16 أبريل الماضي، لجأ ترامب إلى حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس يطالبه بسحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات القتالية في اليمن، باستثناء العمليات التي تستهدف القاعدة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن 53 عضوًا في مجلس الشيوخ أيدوا تجاوز الفيتو الرئاسي، في حين عارضه 45، ومعارضو الدعم العسكري الأمريكي كانوا يحتاجون إلى غالبية الثلثين، أي 67 صوتا، في مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس الجمهوري.

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وندد ترامب حين لجأ إلى الفيتو بمحاولة لا طائل منها وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ما يعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر.

وقبل تصويت أمس الخميس، دعا زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح الرئيس، وضد قرار يهدد بتقويض الجهود الأمريكية لإنهاء النزاع في اليمن.

ومنذ 2015، يقدم البنتاجون دعمًا للتحالف الذي تقوده الرياض، لدعم القوات الحكومية في وجه الحوثيين.