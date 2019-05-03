دبي - بواسطة محمد فارس © هواوي تضرب آيفون في مقتل.. وتقترب من الإطاحة بسامسونج هواوي تضرب آيفون في مقتل.. وتقترب من الإطاحة بسامسونج

مصراوي- وكالات:

على الرغم من الحرب الطاحنة التي أعلنتها أمريكا ضد شركة هواوي، نجحت الشركة الصينية العملاقة في توجيه ضربة قاصمة لجميع منافسيها خاصة آبل الأمريكية.

وقال تقرير شركة "آي دي سي" المتخصصة في تحليل السوق، إن شركتا آبل وسامسونج سجلتا انخفاضا في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من 2019، مقابل صعود كبير لهواوي.

وأفاد التقرير أن شحنات هواوي الصينية من الهواتف الذكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019 ارتفعت بنسبة 50%، في حين تراجعت شحنات آبل الأمريكية بنسبة 30%، مقارنةً بالمدة ذاتها من العام الماضي. أما سامسونج الكورية فقد انخفضت شحناتها بنسبة 8%، على أساس سنوي.

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وأضاف التقرير إن الارتفاع الكبير في عدد الشحنات جعل هواوي تستحوذ على 19% من سوق الهواتف الذكية العالمي، وهي أعلى نسبة للشركة في تاريخها. وأوضحت "آي دي سي" أن الشركة الصينية أصبحت قريبة من إزاحة سامسونج، التي لا تزال تتربع على المركز الأول في السوق، فيما تراجعت آبل لتحتل المركز الثالث.

وسبق لهواوي أن تجاوزت آبل للمرة الأولى في عام 2018، ولكن أرقام الربع الأول من 2019 تكشف أن الفجوة بينهما أصبحت أكبر من أن تتداركها الشركة الأمريكية بسهولة. وفسر التقرير نمو هواوي بأنه يرجع إلى تنوع منتجات هواوي لتلبي رغبات جميع الشرائح السعرية، من المنخفض إلى المرتفع.

كانت شركة آبل أعلنت مؤخرا نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، واعترفت بانخفاض مبيعات هواتف آيفون بسبب ضعف الطلب.