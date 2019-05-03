سعد الحريري: أمامنا خيارين.. إما السقوط اقتصاديا أو تطبيق تجربة مصر

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قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن بلاده أصبحت تطلع لتحقيق ما أنجزته مصر من نهضة وتطوير في كافة المجالات، مضيفًا: "أمامنا خيارات في لبنان إما أن نسقط اقتصاديا أو نطبق تجربة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي".
وأضاف "الحريري" خلال كلمتة في منتدى "الاقتصاد العربي" بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "مصر الآن أخذت قرارا بأنها خلال 10 أو 15 عاما، ستعود مثلما كانت متطورة من قبل، وهذا ما نريد أن نحققه اليوم في لبنان، ونتمنى أن تمتد عدوى التطوير في مصر إلى لبنان وجميع دول الخليج العربي".
وتابع: "يجب أن نتطلع للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس وزراء مثل الدكتور مصطفى مدبولي، ويجب أن نقول إن هذه التجربة يجب أن تطبق في لبنان، فالصين عملت 30 عاما حتى تغيرت، ووصلت لما هى عليه الآن، حيث سبق وأخذت قرارا بأن تصبح أكبر دولة متقدمة في العالم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.