شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة شرق اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 4 مدنيين مصرعهم، وأصيب عدد آخر، اليوم /الجمعة/ إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في الطريق الرئيس بمنطقة العنين بمديرية القطن في وادي حضرموت شرق اليمن.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار تسبب في إحراق عدد من الدراجات النارية وأضرار في سيارة لأحد المارة.

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فيما تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، حيث ألحقت أضرارا كبيرة بمطار الحديدة الدولي.