نصر الله يعلق على ظهور البغدادي ويوجه اتهاما خطيرا إلى السعودية (فيديو)

وقال نصر الله، في كلمة ألقاها، بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل القيادي في "حزب الله" مصطفى بدر الدين، إن "المعلومات والمعطيات تؤكد أن "داعش" مازال موجودا وسيجري تفعيله في سوريا والعراق".
واتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، السعودية بنشر الفكر المتطرف ودعمه، محملا إياها المسؤولية عن تفجيرات سريلانكا التي خلفت مئات القتلى والمصابين.
وقال: "الفكر الذي نفذ التفجيرات الانتحارية وهذه المذبحة في سريلانكا بحق الرجال والنساء والأطفال في الكنائس والأوتيلات، من الذي يقف خلف هذا الفكر، من يدعمه، من يموله، من يحييه ومن يدافع عنه، أليست هي المملكة العربية السعودية".
واستهدفت سلسلة الهجمات كنيستين و4 فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها، وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وأدت إلى مقتل 254 شخصا.
وقال وزير الدفاع السريلانكي، في وقت سابق، إن "التحقيقات تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد، جاءت ردا على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي"، مؤكدا أن الشرطة ألقت القبض على 40 مشتبها بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.
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