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بغداد- سبوتنيك وذكر عبد المهدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الجمعة، "لا نخفي أن هناك أعداد كبيرة من الخلايا النائمة لداعش ما زالت موجودة في العراق".
© AP Photo / Sam McNeil
وأضاف عبد المهدي "الدور الفرنسي مهم في محاربة الإرهاب، ونعول على الدور الفرنسي في إعادة إعمار العراق".
وتابع "لدينا خارطة طريق جديدة ترسم العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا والعراق".
من جهته، قال ماكرون إن "فرنسا تقف إلى جانب العراق في تعزيز قدراته على محاربة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق: لا نخفي أن أعداد كبيرة من خلايا "داعش" ما زالت موجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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