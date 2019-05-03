المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية في طنجة

وذكر موقع "المغرب 24" أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، اليوم الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 8 متطرفين ينشطون في مدينة طنجة، من بينهم شقيق مقاتلين في صفوف "داعش" بالساحة السورية العراقية.

وأضاف "أسفرت العملية عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار داعش وبذلات شبه عسكرية، إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء".

وتؤكد الأبحاث الأولية أن عناصر هذه الخلية الموالين لـ"داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للتنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في المغرب.