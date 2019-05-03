إعادة إنتاج "الدببة القطبية" في سوريا

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وقال مدير قسم تجميع الثلاجات محمد عبد الرحيم للصحفيين: "خلال العمليات القتالية، دمرت الورشة بالكامل. لذلك عندما أصبحت المدينة هادئة مرة أخرى، كان علينا شراء معدات جديدة. نحن الآن نجمّع ما يعادل 20 ثلاجة في اليوم"، وفقا لقناة "زفيزدا".

ووفقًا للعمال، تم تسمية الثلاجات ب "الدب القطبي" لقوتها وموثوقيتها. الآن تقوم الشركة بتعيين موظفين جدد.