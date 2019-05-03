إعادة إنتاج "الدببة القطبية" في سوريا

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© Sputnik . Mostafa Rostum
ووفقًا للعمال، تم تسمية الثلاجات ب "الدب القطبي" لقوتها وموثوقيتها. الآن تقوم الشركة بتعيين موظفين جدد.
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