انطلاق المرحلة الثانية من بطولة "بلاد الرافدين" للدراجات الهوائية

ماردين / خليل إبراهيم سنجار / الخليج 365 انطلقت الجمعة، المرحلة الثانية من بطولة "بلاد الرافدين" للدراجات الهوائية بين ولاية ماردين وشانلي أورفة. وبدأ السباق من أمام "منتزه الديمقراطية وشهداء 15 تموز" بإيعاز من والي ماردين مصطفى يمان. وسيقطع الدراجون مسافة 188 كيلو مترا، وصولا إلى ولاية شانلي أورفة. Advertisements والخميس، بدأت المرحلة الأولى للبطولة، في ولاية ماردين حيث قطع الدراجون مسافة 177 كم. ويبلغ إجمالي مسافة السباق، 620 كيلو مترا وتمتد عبر ولايات ماردين وشانلي أورفة وغازي عنتاب، وينتهي السباق في 5 أيار/ مايو (الأحد) الجاري. وينظم السباق من قبل الاتحاد التركي للدرجات الهوائية، بالتعاون مع رئاسة مشروع تنمية جنوب الخليج 365. ويشارك في السباق 65 دراجا بينهم 5 دراجون أتراك فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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