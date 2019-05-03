سلاح الجو التركي يدمّر مواقع لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / يوسف سويكان بال / الخليج 365 تمكّن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية شمالي العراق. جاء ذلك حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة. وأشارت الوزارة إلى تنفيذ غارة جوية على مواقع "بي كا كا" الإنفصالية في منطقة "متينا" شمالي العراق. وبيّنت أن الغارة أدّت إلى تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة ومستودعات ذخيرة تابعة للمنظمة الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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