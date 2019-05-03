الكونغرس يفشل في إجبار ترامب على وقف أي دعم عسكري باليمن

واشنطن / الخليج 365

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) في تبني قرار يجبر الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بحسب وسائل إعلام محلية الجمعة.

وفي 16 نيسان/ أبريل المنصرم، لجأ ترامب إلى حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يطالبه بـ "سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات القتالية في اليمن، باستثناء العمليات التي تستهدف القاعدة".

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن 53 عضوا في مجلس الشيوخ أيدوا تجاوز الفيتو الرئاسي، في حين عارضه 45.

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ومعارضو الدعم العسكري الأمريكي كانوا يحتاجون إلى غالبية الثلثين، أي 67 صوتا، في مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس الجمهوري.

وندد ترامب حين لجأ إلى الفيتو بـ"محاولة لا طائل منها وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ما يعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر".

وقبل تصويت الخميس، دعا زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعضاء المجلس إلى التصويت لصالح الرئيس، وضد قرار يهدد بـ"تقويض الجهود الأمريكية لإنهاء النزاع في اليمن".

ومنذ 2015، يقدم البنتاغون دعما للتحالف الذي تقوده الرياض، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، دعما للقوات الحكومية في وجه المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.