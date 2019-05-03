شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تخطط لإطلاق أول تلفزيون 5G في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتزم هواوي تقديم أول جهاز تلفزيون 5G في العالم هذا العام، لتحدي سامسونغ وأبل.

ومن المفترض تزويد أجهزة التلفزيون بوحدة 5G، بالإضافة إلى شاشة بدقة 8K، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة لمجلة Nikkei Asian Review.

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ويعني هذا أن أجهزة التلفزيون قادرة على استخدام شبكة الجيل الخامس لتنزيل المحتوى، مثل مقاطع الفيديو 360 درجة، والتي يمكن للمشاهدين مشاهدتها في كل اتجاه، وبرامج الواقع الافتراضي، ومع ذلك، فإن هناك أسئلة حول مدى توفر النظام البيئي الأوسع لهذه الخدمات.

ومن الفوائد المحتملة لأجهزة تلفزيون 5G أنها لا تتطلب الألياف البصرية أو صناديق الكابلات التي تتطلبها خدمات البث عبر الكابلات التقليدية أو خدمات البث الفضائي، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الأربعاء.

ويمكن أن يعمل التلفزيون أيضاً لتوجيه جميع الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى في المنزل لتقديم محتوى الواقع الافتراضي لنظارات VR ومقاطع فيديو عالية الدقة للهواتف أو الأجهزة اللوحية.

وفي الوقت نفسه، فإن دقة 8K الفائقة الوضوح تمثل شاشة التلفزيون الأكثر تطوراً في السوق، مع بيكسلات زيادة بمقدار 16 ضعفاً بالمقارنة مع دقة 1080 بيكسلًا القياسية.