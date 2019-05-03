شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل قائد مدرسة بالعرضيات والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - العرضيات:
كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة قتل قائد مدرسةابتدائية ومتوسطة العوامر بجوار مدرسته في محافظة العرضيات.
وعزت المصادر وفقاً لـ”المدينة”، أسباب الجريمة إلى خلاف حول أرض زراعية كان القتيل طرفا فى حل نزاعها، لافتة إلى أن القتيل من سيرة حسنة بين محيطه ويعرف عنه سعيه الدائم لإصلاح ذات البين.
وتعرض المجني عليه للقتل بجوار باب المدرسة عند الساعة 6:50 من صباح أمس الخميس، حيث باغته القاتل بـ4 طلقات من سلاحه الرشاش أردته قتيلًا بالإضافة لعدة طلقات أصابت مركبته المتوقفة، وسلم الجاني نفسه للجهات الأمنية.
يذكر أن القتيل أمضى قرابة عقدين ونصف في التعليم، وتنقّل بين تعليم المخواة وأضم، ونيرا، ثم العرضيات.
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