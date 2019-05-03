شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق ( الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية واجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك ) وقد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طريف وعرعر وسكاكا.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة . كما تتأثر الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.