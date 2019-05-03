ردود فعل قوية بعد حديث نصرالله عن الملك سلمان... هكذا علق السعوديون

وقال نصرالله، خلال كلمته، في ذكرى مقتل مصطفى بدرالدين (رئيس أركان الحزب المقتول في مطار دمشق): "طبعا أنا لا أحب الملك سلمان بل أكره، أكره من أعماق قلبي، لكن أنا عندما أستمع إلى ترامب حرق قلبي عليه"، وذلك وفقا لقناة "الميادين" اللبنانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقي كلمة في تجمع أمام مناصريه في منطقة وسيكنسون، الأسبوع الماضي، ودافع عن الدعم الذي يقدمه للمملكة العربية السعودية وسط المطالبات العديدة لمشرّعين في أمريكا لوقف الدعم عن المملكة على خلفية التحالف الذي تقوده لـ"دعم الشرعية" في اليمن، وقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب في كلمته، موضحا الجهود التي يقوم بها لدفع الدول صوب الإسهام أكثر ودفع المزيد من الأموال لتعزيز قدراتهم الدفاعية: "اتصلت بالملك سلمان، أنا معجب به، وقلت له: "أيها الملك نحن نخسر الكثير في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة".

وأضاف: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز سأله لماذا يتصل وأنه لم يجر أحد مثل هذا الاتصال؟ وأجابه ترامب: "هذا لأنهم أغبياء".. مضيفا: "يشترون (المملكة العربية السعودية) الكثير منا، اشتروا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية. هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم.. وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".