انت الان تتابع ضربة جديدة.. كيف ستواجه طهران تصفير النفط الإيراني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

روحاني تحدى خطة الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران وقال إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأمريكي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما

ضربة جديدة يتلقاها النظام الإيراني نتيجة العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن عليه، فاليوم يدخل قرار الولايات المتحدة بـ"تصفير" الصادرات النفطية الإيرانية حيز التنفيذ، بعد أن أنهت إعفاءات قدمتها قبل ستة أشهر لثماني دول تستورد بشكل أساسي النفط من إيران في إطار خطتها لممارسة أقسى الضغوط على طهران لإجبارها على مفاوضات جديدة. ومنذ أن قرر الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، خروج بلاده من "الاتفاق النووي" مع إيران العام الماضي، اتخذت إدارته عدة إجراءات قاسية ضد الحكومة الإيرانية أبرزها محاصرة الاقتصاد الإيراني بالكامل.

ودائما ما تؤكد الولايات المتحدة أن الهدف من الضغوط على إيران هو تعديل سلوك النظام، وتنفي أن تكون وراء محاولة إسقاطه. تصعيد وانهيار أعلنت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، رفضها تجديد الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول لشراء النفط الإيراني، بدءًا من مايو. ويشكل هذا القرار ضربة موجعة لإيران وللدول التي

ودائما ما تؤكد الولايات المتحدة أن الهدف من الضغوط على إيران هو تعديل سلوك النظام، وتنفي أن تكون وراء محاولة إسقاطه.

تصعيد وانهيار

أعلنت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي، رفضها تجديد الاستثناءات الممنوحة لعدد من الدول لشراء النفط الإيراني، بدءًا من مايو.

ويشكل هذا القرار ضربة موجعة لإيران وللدول التي ما زالت تزود نفسها بالنفط الإيراني، لكنه بمثابة تصعيد خطير ينذر باحتمال انهيار الاقتصاد المأزوم لهذه الدولة النفطية، خصوصا أن العقوبات الجديدة تهدف إلى "تصفير" صادرات النفط الإيرانية.

وإذا نجحت عقوبات ترامب في منع صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل، حينها يجب على منتجي النفط تعويض نحو 2.7 مليون برميل يوميًا تنتجها إيران حاليًا، وهو رقم من الصعب تعويضه.

إلا أن البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات "اتفقوا" على تغطية الطلب العالمي من النفط، المتوقع ازدياده بعد وقف تصدير النفط الإيراني.

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وقد يشكل "تصفير" الصادرات النفطية الإيرانية ضربة للواردات، لأن إيران تدفع ثمن وارداتها باستخدام الدولار الأمريكي، ونظرا لأن معظم دول العالم تستخدم الدولار بتجارتها الدولية، فيتعين على إيران الحصول على كمية دولارات كافية لشراء هذه البضائع، وهذا يحصل عن طريق التصدير، حسب "عرب 48".

استقرار العالم

الكاتب والمحلل سلمان الدوسري يرى أن "تصفير نفط إيران استقرار للعالم"، حيث يشير "يمكن القول إن تقليص تصدير النفط الإيراني هو الطريقة الفعالة للاستراتيجية الأمريكية في الضغط على إيران".

ويؤكد الدوسري في مقال نشرته صحيفة "العين" الإماراتية، أن "دخول العقوبات الأمريكية مرحلة جديدة من محاولة تصفير مبيعات النفط الإيرانية سيؤدي إلى تحقيق ما هو مطلوب من تغيير سلوك نظام طهران، باعتباره أمرا واردا هذه المرة، بعد أن يحرم النظام من 40 في المائة من عوائده التي تأتي من مبيعات النفط".

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فيما كتب الكاتب عبد الباري عطوان في صحيفة "رأي اليوم" اللندنية أن سيناريوهات الرد الإيراني على قرار ترامب تتمثل في النقاط التالية: "إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور نحو 18 مليون برميل من صادرات السعودية والكويت والإمارات والعراق عبره... أو الانسحاب رسميا من الاتفاق النووي، والعودة إلى عمليات التخصيب لليورانيوم وبمعدلات مرتفعة تؤدي إلى بناء ترسانة نووية عسكرية".



ويشير الكاتب إلى أن طهران قد تقوم "بإطلاق يد الحرس الثوري الإيراني، والفصائل العراقية والسورية واللبنانية والفلسطينية المتحالفة معه، لشن هجمات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في مختلف أرجاء المنطقة وربما العالم أيضا... أو قد تحاول إغلاق مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية عبره من خلال تنفيذ حركة أنصار الله الحوثية الحليفة هجمات ضد سفن أمريكية وإسرائيلية".

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روحاني يتحدى

الرئيس الإيراني حسن روحاني تحدى خطة الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران، وقال إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأمريكي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما.

وقال روحاني قبل بدء خطة الولايات المتحدة لتصفير الصادرات النفطية وتشديد الضغوط الاقتصادية إنها تهدف إلى خفض الموارد الإيرانية، مضيفا: "سنركع أمريكا".

روحاني اعتبر قرار أمريكا بتصفير النفط "قرارا خاطئا وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار... في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية".



وتفاخر بالالتفاف على العقوبات الأمريكية وزعم أن بلاده "لديها ست طرق" للحفاظ على صادرات النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة "لا علم لها" بطرق النقل.

وأضاف: "الولايات المتحدة قادرة على أن توقف طريقة واحدة لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم فستجد إيران طرقا أخرى، ففي الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية"، دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك، حسب "سكاي نيوز".

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أكد أن بلاده تدرس سبلا جديدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، منتقدا خطة سياسة واشنطن الهادفة إلى تصفير صادرات النفط الإيراني، فيما أعلن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية بقاء بلاده في أوبك، وحذر مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي من انهيار الاتفاق النووي بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران، ورفضت قطر أمس خطة دونالد ترامب منع طهران من بيع النفط.

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وهناك ردود فعل غاضبة من قرار ترامب جاء معظمها من الدول التى تعتمد على إيران فى توفير حاجاتها من البترول والنفط الخام، وعلى رأس هذه الدول الصين المستورد الأكبر عالميا وأول الدول المستوردة للنفط الإيرانى بنحو 600 ألف برميل، حيث قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الصينية غين شوان، إن الصين قلقة بسبب قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الإيرانية.

وتوقع الخبير النفطي، كامل الحرمي، أن تستمر الصين في استيراد النفط الإيراني بحدود 600 ألف برميل.



وقبل قرار الرئيس الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى فإن طهران كانت تستهدف الوصول بإنتاجها إلى نحو يقترب من 4.7 مليون برميل يوميا خلال 4 سنوات.