 استمرا حصار غزة.. ومسيرات العودة تتوعد الاحتلال الإسرائيلي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي مع استمرار حصار غزة ومماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة هدد الفلسطينيون بإمكانية استخدام البالونات الحارقة والإرباك الليلي في الساعات القادمة على الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة وذلك ضمن مسيرات العودة.

وكانت الفصائل في غزة قد توصلت مؤخراً برعاية مصرية وأممية إلى تفاهمات مع دولة الاحتلال بمنح تسهيلات لغزة ووقف استهداف المتظاهرين والأسرى في سجون الاحتلال مقابل وقف الإرباك الليلي والمسير البحري.

وتستند "تفاهمات التهدئة" إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006، مقابل وقف أدوات مسيرات العودة السلمية، التي يراها الاحتلال "خشنة"، كالبالونات والطائرات الورقية وفعاليات الإرباك الليلي.

قلب الطاولة

ورغم التزام المقاومة بتفاهمات التهدئة، وتجميد المسيرات على الحدود، فإن الاحتلال قرر أن يقلب الطاولة ويعيد حالة التوتر لغزة، بعد أن أعلن تقليص مساحة الصيد المسموحة في بحر القطاع إلى 6 أميال، وذلك رداً على مزاعم إطلاق صاروخ من غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه قوارب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم، بذريعة "تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد".

وقفات احتجاجية

وشارك العشرات من صيادي الأسماك في قطاع غزة، في وقفة احتجاجية، لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها المرتكبة بحقّهم في عرض البحر.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بميناء مدينة دير البلح (وسط القطاع)، لافتات كُتب على بعضها "لا لسياسة الاحتلال بحق الصيادين ومراكبهم"، و"أنا صياد أبحث عن لقمة عيش لي ولأبنائي".

هذه التطورات "المُقلقة" وضعت تفاهمات التهدئة التي مضى على عمرها شهر على المحك، وأعادت من بعيد فرضية اندلاع حرب جديدة على غزة، في ظل تصعيد لهجة تهديد فصائل المقاومة "بعدم السكوت على خروقات الاحتلال، وامتلاكهم حق الرد عليها في الوقت المناسب".

قمع إسرائيلي

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2018 في مسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وكسر الحصار عن غزة.

Advertisements

وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات بالرصاص الحي، إذ استشهد 272 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

طلال أبو ظريفة، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الفلسطينية، كشف عن تنصل الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً أن كل الخيارات مفتوحة، مع "إمكانية عودة الأساليب الخشنة خلال الساعات القادمة".

عودة مسيرات

وأكد أبو ظريفة، في تصريحات صحفية، أن "الاحتلال لم يرفع الحظر عن المواد التجارية، واستمر باستهداف الصيادين بالرصاص الحي، ثم قلص مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية"، وهو ما يتنافى مع ما تم التوصل إليه مؤخراً في القاهرة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي فجر الخميس غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا لحماس في شمال القطاع، بعد إطلاق بالونات حملت مواد حارقة ومتفجرة من القطاع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

المسيرات هى الحل

بدوره قال الناشط السياسي الفلسطيني أحمد مسامح إن التفاهمات التي جرت بين الفصائل الفلسطينية والعدو الصهيوني هى كانت بمثابة ثمره استكثرها المحتل على أهالى القطاع المحاصر منذ سنوات.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن هذه العدو الإسرائيلي لا يعرف إلا لغة القوة والخوف، لذلك لابد من عودة مسيرات العودة من جديد وهو حق شرعي لشعب اغتصبت أرضه وتمت محاصرته لتجويه وتركيعه لكنه لن يركع.

وأوضح أن التهدئة المزعومة من الواضح انه لن تكتمل لأنها كانت مجرد مسكن للشباب الفلسطيني الذي أرعب المحتل بصوته ومسيراته، وقطعا سيكمل الشعل الفلسطيني مشواره.

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو وحده القادر على تحديد مصيره بعيد عن الألعاب السياسية، خاصة مع عدو معروف تاريخيا بعدم التزامه بمعاهدات أو اتفاقات.

تحركات سياسية

في غضون ذلك توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة بعد ظهر الخميس إلى مصر لاجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز التهدئة مع إسرائيل، وفق الناطق بإسم حماس ومصادر فلسطينية.

وقال فوزي برهوم الناطق بإسم حماس في بيان إن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة "غادر متجها إلى القاهرة تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".