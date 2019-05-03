شكرا لقرائتكم قوات "حرس الحدود" السعودية تنقذ ناقلة نفط إيرانية بالقرب من ميناء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 3 مايو 2019 - اخر تحديث في 3 مايو 2019 / 07:05

كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي ومركز البحث والإنقاذ السعودي في الهيئة العامة للطيران المدني، عن استقبالهم نداء استغاثة من سفينة "هابينس 1" (HAPPINESS I)، إذ طلب قبطان السفينة المساعدة في قطر السفينة، لوجود عطل في المحركات، وأنها في وضع فقد السيطرة، وبتحليل المعلومات للسفينة، اتضح أنها تحمل علم إيران، ويتكون طاقمها من 26 بحاراً، 24 من الجنسية الإيرانية، واثنين من الجنسية البنغلاديشية، وأنها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي على مسافة 70 ميلاً بحريّاً باتجاه 198 درجة، وعلى الفور تم تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه السعودية، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، إذ باشر عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركتي "أرامكو السعودية" و"بحري"، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها، وكذلك تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، وتكليف طيران الأمن بمسح المنطقة جويّاً، لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث.



وأضافت "حرس الحدود"، أن المملكة تلقت طلباً رسميّاً عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والتي كانت انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود أن هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة، وانطلاقًا من الدور الإنساني للمملكة، كعادتها في مثل هذه الحالات.