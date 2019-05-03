شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقى: العمال الكردستانى يمارس انتهاكات ضد أهالى قضاء سنجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول عراقى، اليوم الجمعة، أن قوات حزب العمال الكردستانى تمارس انتهاكات وتجاوزات ضد أهالى قضاء سنجار الواقع غرب محافظة نينوى شمال العراق، داعيا السلطة الاتحادية إلى فرض قانون بالقضاء لإعادة الحقوق للأهالى وعودة النازحين .

وقال قائم مقام قضاء سنجار محما خليل - فى بيان له أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "أهالى وسلطة قضاء سنجار الرسمية على كامل الاستعداد بأن تكون خير عون للسلطة الاتحادية وقواتها العراقية الرسمية فى عملية فرض القانون وتطبيقه فى القضاء من أجل إعادة الحقوق للأهالى وعودة النازحين.

وشدد خليل على ضرورة، أن "يقوم الجيش بمتابعة الحدود، وأن يترك الحشد الشعبى المدن والاتجاه نحو قضاء (البعاج) لتطهيره من خلايا داعش الإرهابية التى بدأت تنمو هناك، مبينا أن التعاون مع القوات العراقية سيعطى رسالة للعالم أجمع بأن القوات الأمنية بكل صنوفها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبى باتت موحدة وتعمل ضمن مظلة سلطة الحكومة الاتحادية.