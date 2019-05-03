البنك الافريقى للتنمية يخصص 500 مليون دولار لتونس فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البنك الافريقى للتنمية، اليوم الجمعة، إن البنك خصص تمويلات لتونس بقيمة 500 مليون دولار فى 2019. Advertisements وقال أكينويمى أدسينا لإذاعة اكسبريس اف.ام المحلية، إن البنك سيدعم تونس فى قطاعات مثل الطاقة والتعليم والبنية التحية والاتصالات والتكنولوجيا.

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