شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نتطلع لزيادة استثمارات الشركات الفرنسية في بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، تطلع بلاده لزيادة حضور الشركات الفرنسية ومساهمتها في تطوير الاقتصاد العراقي وإعادة إعمار المناطق المحررة من أيدي التنظيمات الإرهابية.

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "رئيس الوزراء استقبل، بمقر إقامته في باريس، رؤساء ومسؤولي كبريات الشركات الفرنسية، لبحث فرص مشاركتها وزيادة حضورها في العراق".

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وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، تطلع العراق لزيادة حضور الشركات الفرنسية في العراق ومساهمتها في تطوير اقتصاده وإعماره، وتلبية احتياجاته المتنوعة في ظل الاستقرار غير المسبوق الذي يشهده، ولما يملكه من فرص استثمارية وطاقات بشرية هائلة"، مشيدا، بـ"الشركات الفرنسية والخبرات التي تتمتع بها وما يوفره تواجدها من فرص عمل واسعة"، مشيرا إلى "استعداد الحكومة العراقية لتوفير متطلبات العمل والبيئة الاستثمارية المناسبة أمامها".

من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركات الفرنسية عن اهتمامهم بتوسيع النشاط الاستثماري في العراق في ظل استقراره السياسي والاقتصادي والفرص الكبيرة المتاحة لتنافس الشركات الفرنسية بمختلف اختصاصاتها.