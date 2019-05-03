الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين (صور وفيديو)

وآثارت الهدية، إعجاب وتساؤل الكثيرين حول ما ترمز إليه وعلاقتها بالصورة الموثقة عليها للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وكشفت مصادر، أن "الهدية نسخة طبق الأصل من الكأس الذي قدمه الملك عبد العزيز آل سعود، لقائد فريق اتحاد الظهران حامد العبيدلي، الفائز في أول نهائي كأس الملك عام 1947 أمام فريق التوفيق.

ووثق مقطع فيديو قبل أكثر من 70 عام تلك اللحظات التاريخية لتتويج الملك المؤسس لاتحاد الظهران بحضور الملك فيصل بن عبد العزيز، فيما كشف عن بدايات كرة القدم بالمملكة حيث اصطف الجماهير على الجانبين إذ لم يكن حينها مدرجات، وذلك وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.