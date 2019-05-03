وآثارت الهدية، إعجاب وتساؤل الكثيرين حول ما ترمز إليه وعلاقتها بالصورة الموثقة عليها للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وكشفت مصادر، أن "الهدية نسخة طبق الأصل من الكأس الذي قدمه الملك عبد العزيز آل سعود، لقائد فريق اتحاد الظهران حامد العبيدلي، الفائز في أول نهائي كأس الملك عام 1947 أمام فريق التوفيق.
ووثق مقطع فيديو قبل أكثر من 70 عام تلك اللحظات التاريخية لتتويج الملك المؤسس لاتحاد الظهران بحضور الملك فيصل بن عبد العزيز، فيما كشف عن بدايات كرة القدم بالمملكة حيث اصطف الجماهير على الجانبين إذ لم يكن حينها مدرجات، وذلك وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى هدية تثير تساؤلات السعوديين (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.