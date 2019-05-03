الكويت تشارك في افتتاح أكبر مسجد بتركيا

الكويت/ إبراهيم صباحي/الخليج 365

أعلنت الكويت، الجمعة، المشاركة في فعاليات افتتاح مسجد تشامليجا بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول الذي يعد المسجد الأكبر في تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح غادر البلاد متوجها إلى تركيا صباح الجمعة، للمشاركة في افتتاح مسجد تشامليجا، ممثلا عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان مسجد تشامليجا بشكل رسمي اليوم عقب صلاة الجمعة، وسط مشاركة وفود عديدة من مختلف أنحاء العالم.

وعام 2013، بدأت عمليات بناء المسجد على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكودار على طراز الهندسة المعمارية العثمانية.



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والمسجد أقيم على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 63 ألف مصلٍ في وقت واحد.



كما يضم قاعة مؤتمرات، ومتحفا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة، ومعرضا للفنون، إضافة إلى موقف لسيارت رواد المسجد.



ويعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 مترا وقطرها 34 مترا.



وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونما، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول، كونها تشرف على الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.



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