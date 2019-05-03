مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على جدران منازل شمالي الضفة

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365
خطّ مستوطنون يهود، الجمعة، شعارات عنصرية على منازل فلسطينية، وأعطبوا إطارات مركبات، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان، للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة "حوارة" بمحافظة نابلس، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران عدد من المنازل.
وأشار "دغلس" إلى أن المستوطنين أعطبوا إطارات ثلاث مركبات.
وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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