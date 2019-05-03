تفكيك ثاني أكبر سوق إلكترونية على مستوى العالم للإتجار في الممنوعات

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

نجحت السلطات الأمنية في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه ضربة ضد الإتجار في الممنوعات عبر الإنترنت.

وفكك المحققون – بحسب بياناتهم – ثاني أكبر سوق على مستوى العالم للإتجار في الممنوعات عبر ما يُعرف باسم الشبكة المظلمة.

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وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت اليوم الجمعة إن منصة “وول ستريت ماركت” كانت تعرض بيانات مسروقة ووثائق مزورة ومواد مخدرة للبيع، مضيفا أن الأشخاص الثلاثة المشتبه في إدارتهم لهذه المنصة رهن الاعتقال الآن.

وبحسب البيانات، فإن المتهمين الثلاثة 22/ و 29 و31 عاما/ ينحدرون من ألمانيا، وتربحوا أموالا من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية.

ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية في وقت لاحق اليوم.