33 مليون دولار أكبر دية بالخليج.. الإفراج عن قاتل في الكويت يثير "الفخر والغضب"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press هداية سلطان

في قضية انتصرت فيها الصحافة على السلطة، دفعت الصحفية الكويتية هداية سلطان حياتها ثمن لها، عندما قتلت على يد ضابط كويتي منذ 18 عاما، لكنها انتصرت عليه بحصول عائلتها على "أكبر دية في تاريخ الخليج" لإطلاق سراح قاتلها الضابط الكويتي السابق خالد نقا العازمي، عن طريق حملة حملة كويتية قامت بجمعها.

وكانت الصحفية هدايه سلطان السالم وجها معروفا في الكويت، فهي رئيس تحرير لمجلة "المجالس" الأسبوعية، وناشطة حقوقية بارزة طالبت بضمان الحقوق السياسية الكاملة للمرأة الكويتية، قتلت بالرصاص عام 2001 وهي في طريقها إلى العمل، وبعدها بفترة قليلة، أعلن مسؤولون حكوميون أن الضابط خالد نقا العازمي اعترف بقتلها بسبب مقال "أهان" نساءً من قبيلته، حسبما ذكر موقع "بي بي سي" عربي.

وأطلقت قبيلة العازمية التي ينتمى إليها الضابط حملة جمعت تبرعات لدفع دية الصحفية وصلت إلى 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 33 مليون دولار أمريكي، خلال يومين فقط ويعد أكبر دية في تاريخ الخليج، ليتصدر اسم الضابط مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى في الخليج، حيث تزامنت حملة التبرعات مع ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل من قبل أفراد العشيرة ومشجعيها الذين أطلقوا هاشتاجات عديدة منها "خالد نقا و"عيال عطا" الذي امتد إلى السعودية.

وبعد أن اكتمل مبلغ الدية، تدفقت التغريدات والصور عبر الهاشتاجين، لتحتفل القبيلة بما حققته الحملة معتبرة إطلاق سراحه انتصارا لهم، ومنهم من برر ما ارتكبه العازمي لكون الصحفية أهانت العشيرة، فيما عبر آخرون، عن فخرهم بالانتماء إلى عائلة العوازم وبما حققته من مساندة مادية وضجة إعلامية، ودعمها لأحد أفراد العائلة.

شاهد.. الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: أرجنتينيات يستخدمن "الحياكة" للتعبير عن رفضهن للعنف تستخدم سيدات وشابات في العاصمة الأرجنتين بيونس آيرس الحياكة، كإحدى وسائل التعبير عن رفض العنف الذي يتعرضن له. تقول إحدى المشاركات في هذه المبادرة: "من خلال الحياكة يمكننا نسج كل الأشياء التي نريد أن نقولها، ما لا يعرفه البعض منا كيف نقول بالكلمات، ولكن ذلك يظهر من خلال ذلك، من خلال أسماء الفتيات التي لم تعد هنا". وتقول ثانية "لقد خرجت من علاقة سامة في العام الماضي. بينما لم يكن العنف الجسدي، كان هناك الكثير من العنف النفسي". مضيفة أنه "لم يعد يكفي أن تقرأ قصة إخبارية وأن تستمر في حياتك كما لو أن شيئاً لم يحدث. لقد تأثرت كثيراً عاطفياً، من خلال أشياء يمر بها ضحايا العنف". وتقول ثالثة "نحن نطالب بحقوقنا، نحن نطالبهم بأنهم لا يقتلوننا بعد الآن". Euronews (Ar)

شاهد: "جاكوار آي- بايس" الكهربائية الفائزة بجائزة سيارة العام الأوروبية حازت جاكوار البريطانية اليوم على جائزة سيارة العام الأوروبية المرموقة، من خلال جولة ثانية من التصويت. ونالت أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة البريطانية، وتسمى I-Pace ، بلقب أفضل السيارات في أوروبا قبل معرض جنيف الدولي للسيارات هذا الأسبوع. وسبقت جاكوار ست منافسات آخريات تأهلن للنهائيات، منهم فورد فوكس، مرسيدس بنز الفئة ايه، و بيجو 508. وقال إيان كالوم، مدير التصميم في جاكوار: "لماذا يتفاجأ الناس بفوز السيارات الكهربائية بجوائز؟ هذا هو المستقبل، من الأفضل تقبل ذلك، هذا ما ستؤول إليه الأمور". وأضاف أنها المرة الأولى التي تفوز بها سياة جاكوار بهذه الجائزة منذ إطلاقها. في كانون الأول/ يناير، أعلنت شركة جاكوار لاند روفر أنها ستخفض 4500 وظيفة بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتزايد حالة عدم اليقين بشأن رحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وتم إطلاق جائزة سيارة العام الأوروبية في الستينيات تحديداً عام 1964 من خلال مجموعة من مجلات السيارات من جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك Auto Italy و Autocar في المملكة المتحدة ومجلة L'Automobile Magazine الفرنسية. وتتكون لجنة التحكيم هذا العام من 60 عضواً، يشكلون هيئة محلفين من الصحفيين المتخصصين بالسيارات، ويمثلون 23 دولة أوروبية، ويرتبط التمثيل الوطني بحجم سوق السيارات في البلاد، فألمانيا لديها ستة أعضاء بينما الدنمارك لديها عضو تحكيم واحد فقط، على سبيل المثال. وللتأهل للجائزة يجب أن تكون السيارات معروضة للبيع في أوروبا خلال العام السابق وباعت ما لا يقل عن 5000 وحدة. فازت XC40 من فولفو بالجائزة في عام 2018. للمزيد على يورونيوز: تسلا تطرح نسخة من سيارتها (موديل3) بـ30.7 ألف يورو "هوندا" تغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في 2021 وفقدان آلاف الوظائف شاهد: بيع سيارة ألفا روميو من حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية بـ 19 مليون دولار في باريس Euronews (Ar)

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية على خلفية قانون يقيد وجودها في الولايات المتحدة قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تنوي الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل تتعلق بقانون دفاعي. وقال المصدر إن هواوي تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليه في العام الماضي. وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشرت نبأ التحرك القانوني المزمع لهواوي نقلاً عن مصدرين مطلعين. وامتنعت هواوي عن التعقيب. وكانت الشركة دعت رويترز ووسائل إعلام عالمية أخرى لمؤتمر صحفي تعقده في مقرها في شنتشن بالصين يوم الخميس. وستكون مثل هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية رداً علي سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع هواوي بدعوى وجود مخاطر تجسس. ونفت هواوي هذه المزاعم مراراً. للمزيد على يورونيوز: هل دخلت صناعة الهواتف الذكية مرحلة الركود؟ تعرف على ميزات "مايت X" آخر إنتاجات العملاق الصيني "هواوي" القابل للطي صن: قوانين بريطانية جديدة ستمنع هواوي الصينية من المشروعات الحكومية الحساسة Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO شاهد.. الكويت تفتتح رابع أطول جسر بحري في العالم Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وعلى جانب أخر غرد البعض بغضب من تحرير رجل قتل امرأة دون سبب ونددوا بدعمه بمبالغ مادية هائلة، متعجبين من سرعة الرد والمساندة المادية للرجل، في حين يعاني العديد في الدولة من الفقر والمرض ولا يحصلون على المساعدة، وهو مادفعهم للشعور بخيبة أملهم في الكويت واعتبروا ذلك لنعكاس سئ للقيم والأخلاق التي تزعم الدولة تمثيلها.

وتعد عشيرة العوازم أبرز قبيلة في الكويت فهي أكثر القبائل الكويتية تمثيلا في مجلس الأمة، وهي من أول من استوطن دولة الكويت قبل الأسرة الحاكمة آل صباح، ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد أفراد القبيلة، لكن التقديرات تشير إلى أنهم نحو 15% من سكان الدولة.

ويقول الصحفي الكويتي سالم العجمي إن وجود القبيلة يمتد إلى الدولة المجاورة المملكة العربية السعودية، مرجحاً أن الدعم من العشيرة السعودي لعب دورا في إكمال مبلغ الدية في وقت قصير، موضحاً: "عندما أطلقت القبيلة حملة التبرعات، حضر رئيسيا القبيلة في الكويت والسعودية، وكان وجود نظيره السعودي لفتة مهمة"، مضيفاً أن التبرعات لم تأت من قبيلة العوازم فقط، لكن مشاركات القبائل الكويتية الأخرى شكلت دعما بسيطا مقارنة بتبرع العوازم.