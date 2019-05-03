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الرئيس الجزائرى المؤقت يلتقى وزيرى التجارة والأوقاف فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، كلا من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول ما دار فى اللقاءين.

 

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