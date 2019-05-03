شهر على رحيل بوتفليقة.. الشعب يواصل حراكه والنظام يُقاوم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يمر اليوم شهر على أول يوم يستيقط فيه منذ عشرين عامًا من دون أن يكون عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة ، عقب تقدمه باستقالته تحت ضغط الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

عبد العزيز بوتفليقة "ترك" الحكم في الثاني من أبريل الماضي بعد عشرين سنة قضاها في قصر المرادية "مستفردا بالحكم "، وعقب شهر ، يعتقد كثير من الجزائريين أنهم لا زالوا يعيشون في حقبة الرئيس السابق، ولاشيء تغير غير اختفاء هذا الاسم من نشرات الثامنة التي يبثها التلفزيون العمومي، أو على أفواه أحزاب التحالف الرئاسي، التي كانت تتلفظ باسم "الفخامة" في كل مناسبة ومن دونها.

وتدخل الجزائر اليوم الجمعة أسبوعها الحادي شعر من مسيرتها المليونية المطالبة برحيل رموز النظام وتسليم السلطة للمدنيين.

"لم تخرج من العهدة الخامسة"

رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، قال في تصريح سابق له أن: "الجزائر لم تخرج بعد من مسار العهدة الخامسة مع فارق عدم وجود بوتفليقة".. مؤكدا "أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور خارج نص المادتين 7 و8 منه، هو تمديد لحكم النظام السابق".

رئيس الحكومة الأسبق (من 1999 إلى 2000) يعتقد أن حل الأزمة يتطلب تجسيد فترة انتقالية لا تقل مدتها عن الثمانية أشهر، من أجل تحضير الظروف وإعداد الوسائل الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة"، وهي نفس المطالب التي يرفعها حراك 22 فبراير عندما هتفت حناجر الملايين من الجماهير" لا للعهدة الخامسة … نعم لرحيل رموز النظام" ، بحسب وقع "كل شئ عن الجزائر".

لكن اللافت أنه وبعد مرور شهر من إستقالة بوتفليقة، لا يزال النظام السياسي يرفض التغيير القادم من الشارع مع الإصرار على تطبيق خارطة طريقه المرتكزة على نص المادة 102 من الدستور، والتي تعني الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وحكومة نور الدين بدوي، مع التوقيع على بعض القرارات التي تشمل إقالة بعض المسئولين في مؤسسات الدولة وتعويضهم بأشخاص آخرين فقط، وكذا فتح ملفات فساد، لم تطل رؤوس "العصابة" وهو ما يجعل تلك الملاحقات محل انتقاد.

من بين الأمور التي تغيرت أيضًا، تصدر رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، واجهة الأحداث ومخاطبته الجزائريين كل أسبوع أثناء تنقلاته المتكررة للنواحي العسكرية، بعدما كان يفعل ذلك بوتفليقة ببعث رسائل منسوبة إليه، تَبيّن في نهاية المطاف أنه لم يكن كاتبها وإنما قوى غير دستورية من فعلت ذلك، وفق شهادات صدرت عن قياديين من أحزاب السلطة التي دعمت بوتفليقة لعشرين عامًا، دون أن تنتقده في أي محطة.

في خضم كل هاته المؤشرات وعلى الرغم من العراقيل ومحاولات النظام في الالتفاف على مطالب الشارع والمقاومة القوية من أولئك الذين تهدّدهم وترعبهم شعارات الرحيل، إلا أن إصرار الجزائريين لا زال قائمًا في إحداث المزيد من التغييرات الجذرية على النظام السياسي الحاكم، بدليل استمرار مسيراتهم المليونية التي تدخل اليوم الجمعة أسبوعها الحادي عشر، في دليل قاطع على أن الشعب الجزائري ماضٍ في مسيرة التغيير ولن يعترضه أحد، وهو ما قد يلخصه شعار : "أيقظتم شيئًا في صدورنا لن ينطفئ إلا برحيلكم" .

هل يقبل الجيش تسليم الحكم لسلطة مدنية؟

لا يزال مصير الحراك الشعبي ضد النظام القائم بالجزائر في حكم المجهول. فرغم مرور أكثر من شهرين من التظاهرات في الجزائر لا تبدو بوادر انتقال سياسي سلس نحو حكم مدني في الأفق.

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الوضع في الجزائر معقدا حيث لا وجود لأي حوار، على الأقل في العلن، أو قناة اتصال بين حراك الشارع والمؤسسة العسكرية التي تدير دفة الحكم في البلاد، بواجهة مدنية ممثلة في الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح .

فلا المتظاهرون اختاروا أو أعلنوا عمن يمثلهم ولا المؤسسة العسكرية، التي لا تريد الخروج عن النص الدستوري في إدارة هذه الأزمة، دعت بعضهم إلى الحوار، بحسب " بي بي سي" .

وحتى لو تأكد وجود نية حقيقية لدى المؤسسة العسكرية الحالية في الجزائر، بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، للتجاوب مع مطالب الشارع وإقامة نظام سياسي جديد في البلاد، فإن هذه الرغبة تصطدم بعدم وجود طرف مقابل يرضى عنه الشارع، يمكن أن يفتح حوارا مع الجيش ويبحث معه حلولا وسط تحافظ على هياكل الدولة وتعبر بالبلاد إلى بر الأمان.

وتكمن المشكلة هنا في أن الحراك الشعبي، الذي يقود المظاهرات منذ شهر فبراير الماضي، لم يتمكن من إنجاب أي قيادة تتحدث باسمه. فهذا حراك نبع بشكل عفوي من الشارع وحدد مطالب أولية وظل يضيف إليها أخرى جديدة بمرور الأيام والأسابيع.

ورغم أن الحراك الشعبي في الجزائر يفتقر إلى قيادة سياسية، فإن جماهيره تجمع على القطع مع كل الأحزاب السياسية والنقابات التقليدية - الموالية والمعارضة - وترفض انضمامها لحراكه ومظاهراته أو الحديث باسمه.

ورغم الضغوط الشعبية الكبيرة التي تواجهها المؤسسة العسكرية في الجزائر فإنها لا تزال متماسكة، بقيادة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، الذي تتقلب تصريحاته منذ اندلاع المظاهرة، بين دعم مطالب الحراك تارة والتعبير عن قرب نفاذ صبره منها تارة أخرى. فلا تبدو في الأفق بوادر حل قريب في الجزائر.

فبالرغم من نجاح الحراك في الإطاحة برأس فإن المرور الى مرحلة انتقالية وفق رؤية الشارع تواجه صعوبات.

وتتراوح هذه الصعوبات بين تمسك المؤسسة العسكرية بتلابيب الحكم والسلطة وبين مخاوفها من حدوث فراغ سياسي يؤدي الى انهيار هياكل الدولة ووصول تيارات سياسية قبلية أو طائفية أو دينية الى السلطة لا تملك قوة التحكم في أطراف بلد مترامي الأطراف.

وقد يجر تغيير النظام السياسي الحالي إلى آخر ديمقراطي على الجيش شر محاسبة عناصره - باسم العدالة - على ما مضى من تجاوزات الحكم السابق.

ولربما كان تدخل أطراف أجنبية عربية وغربية في الحراك في محاولة لإعادة إنتاج نظامين سياسي موالي لها عاملا إضافياً يؤخر الحل .