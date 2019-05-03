شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيا الحوثية تستهدف مواقع الجيش اليمنى فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت ميليشيا الحوثى، استهداف مواقع الجيش اليمنى، فى محافظة الحديدة غربى البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" أن ميليشيا الحوثى قصفت، الخميس، مواقع الجيش، فى منطقة كيلو 16 شرقى مدينة الحديدة. كما استهدفت الميليشيا بقصفها المدفعي، مواقع قوات الجيش، فى مديرية الدريهمى جنوبى المحافظة.

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