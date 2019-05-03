شكرا لقرائتكم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد ادعاءات حول 3 عمليات نفذها التحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 21:14

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، حالات انتهى الفريق من إعداد النتائج النهائية من الادعاءات الواردة من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بخصوص العمليات العسكرية في اليمن، مؤكداً منهجية التقييم المعتمدة لدى الفريق المتوافقة مع منظومة القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، إضافة إلى النظر في مدى التزام قوات التحالف قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في مقر نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، وأشار المنصور إلى أن منهجية التقييم تتم على مرحلتين في العمليات العسكرية مرحلة التخطيط في مدى النظر في موضوع الضرورة العسكرية والميزة العسكرية المرجوة من العملية العسكرية وهل هي مبنية على معلومات استخباراتية موثوقة تم استكمال الدورة الاستخباراتية المعتمدة لدى قوات التحالف، تحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية، وكذلك الحال في مرحلة التنفيذ من حيث النظر في مدى الالتزام القوات المنفذة للعمليات العسكرية في مبادئ التمييز ومبادئ التناسب بحيث يكون هناك تقديم إيقاع أضرار غير مبررة أثناء هذه العمليات العسكرية اليوم نستكمل باقي هذه الحالات.

قصف مستودعات في الحديدة

وقال المنصور إنه ضمن سلسلة الحوادث التي استعرضت مسبقاً نبدأ هذا اليوم من خلال عرض الحادثة رقم 134، وضمن ما رصده الفريق في شأن مستودعات في مدينة الحديدة، وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتاريخ 11 تموز (يوليو) 2016، أن قوات التحالف الجوية ضربت عنبرين من أصل خمسة عنابر تخزين في منطقة صناعية في الحديدة، وأُسقطت قنبلتان عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتاريخ 06ـ01ـ2016، على عنابر تخزين وورش إنتاج، وأصابت الغارة الأولى عنابر لتخزين منتجات غذائية، والغارة الثانية عنبراً يحوي قطع غيار سيارات، من دون وجود إصابات مدنية.

وأوضح المنصور، أن الفريق تحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق أنه بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تفيد بقيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مستودعات واستخدامها مخازن أسلحة وذخيرة، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، وبتوافر درجات التحقق استناداً إلى القاعدة العرفية رقم 16، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية، لاستخدام تلك المستودعات مخازن للأسلحة من ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي، ما يعد مخالفة للمادة 52 فقرة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف الساعة 00:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 06ـ01-2016، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مخازن أسلحة في مدينة الحديدة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.

وقال المنصور: "من خلال دراسة العملية المنفذة تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر بشرية أو أضرار بصورة عارضة في الأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، من خلال اختيار الوقت المناسب للاستهداف، وباستخدام قنبلتين موجهتين تتناسب مع حجم ونوع الهدف، وهو ما يتفق مع المادة 57 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف والقواعد العرفية رقم 15 ورقم 17".

وأضاف: "في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مخازن أسلحة في مدينة الحديدة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

قصف معسكر الشرطة العسكرية في صنعاء

وفي شأن الحادثة رقم 135، أكد المنصور على البيان الصادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في شأن معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء، وفيما يتعلق في مهام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، حول متابعة ما يظهر في وسائل الإعلام وما تم رصده من تقارير إخبارية عن قيام قوات التحالف بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2017، بقصف معسكر الشرطة العسكرية في العاصمة صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 90 آخرين، بعضهم من السجناء، كما ورد في وسائل الإعلام أن مسؤولاً في المعسكر أفاد بأن طائرات التحالف شنت غارات على المعسكر الذي يقع في الجزء الشرقي من صنعاء، وكان يوجد به حوالى 180 سجيناً.

أشار المنصور، إلى أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتقارير المراقبة والاستطلاع، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومقابلة الشهود، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وبناء على توافر درجات التحقق من معلومات استخباراتية تفيد بسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة على معسكر الشرطة العسكرية في حي هبرة في صنعاء، ووجود مقاتلين أكملوا تدريباتهم القتالية داخل المعسكر (محل الادعاء)، وإعدادهم عمليات عسكرية قتالية ضد القوات الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وبناء على ما أوضحته تقارير المراقبة والاستطلاع من رصد لأفراد وتجمعات وتأكيد تبعيتها لميليشيا الحوثي المسلحة وفقاً للمصادر الاستخباراتية، استناداً للقاعدة العرفية رقم 16، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية وسقوط الحماية القانونية وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية في الساعة 0055 صباح يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قياديين وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل معسكر الشرطة العسكرية، باستخدام قنابل دقيقة الإصابة.

وبين المنصور، أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين له من خلال مراجعة تسجيلات الفيديو وتقرير المهمة قيام قوات التحالف الجوية باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة استناداً إلى المادة 57 الفقرة 1 والفقرة 2،أ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف والقاعدة العرفية رقم 15 و17 من حيث الآتي:

1. خلو الطرق المحيطة بالمبنى من المدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

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2.اختيار التوقيت المناسب.

3. استخدام العدد المناسب من الذخيرة دقيقة الإصابة.

4. سقوط جميع القنابل داخل المعسكر.

وحيث تمحور الادعاء حول قيام قوات التحالف بقصف معسكر الشرطة العسكرية، ما أودى بحياة عدد من السجناء أو المحتجزين بمعتقل سري داخل المعسكر محل الادعاء؛ تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث الآتي:

1. لم يتم إشعار قوات التحالف من أي جهة دولية أو منظمات إنسانية بوجود سجن أو معتقل داخل معسكر الشرطة العسكرية.

2.أوضحت الصور الفضائية بأنه لا يوجد أية دلائل أو شعارات تبين أن محل الادعاء المستهدف هو سجن أو مبنى يحوي سجن.

3.لم يتضح من خلال تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة ما يشير إلى وجود معتقل داخل المعسكر، وهو ما يميز من الجو بالحرفين IC.

4.بمراجعة الفريق المشترك لبعض الأدلة التي ظهرت بعد تنفيذ العملية العسكرية محل الدراسة، تبين وجود أشخاص في معتقل سري داخل أحد مباني معسكر الشرطة العسكرية.

وفي ضوء ذلك؛ وكون مبنى معسكر الشرطة العسكرية مستولى عليه من ميليشيا الحوثي المسلحة، واستخدم بعينه لدعم المجهود الحربي والمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية؛ فقد توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في استهداف قياديين وتجمعات لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق المشترك ومن جانب إنساني مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات للمصابين وذوي القتلى من المعتقلين.

قص منازل في قرية القطابا

وحول الحادثة الـ136 ووفقاً لبيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في شأن منازل في قرية القطابا بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، أوضح المنصور فيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتضمن أن طيران التحالف قام في الساعة 5:00 عصراً بتاريخ 14-12-2017، بقصف منازل في قرية القطابا، راح ضحيتها 21 شخصاً وأصيب 4 آخرون.

وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه أثناء وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة، تم طلب إسناد جوي قريب من قوات التحالف السطحية التي كانت تتعرض إلى نيران مباشرة من ميليشيا الحوثي المسلحة التي تتحصن في مبنيين، كما تم رصدها من طريق منظومة الاستطلاع، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية ويسقط عنه الحماية القانونية وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف.

عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة 1:13 من ظهر يوم الخميس 14ـ12ـ2017 بتنفيذ مهمة إسناد جوي قريب للوحدات السطحية على 3 أهداف عسكرية عبارة عن تجمعات مسلحة تتحصن في مبنيين وموقع رماية لميليشيا الحوثي في منطقة اشتباكات مسلحة مع قوات سطحية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها مباشرة.

وبدراسة الفريق المشترك لما ورد في الادعاء زمن وموقع الاستهداف، ومقارنته في المهمة المنفذة، تبين أن أقرب موقع تم استهدافه يبعد مسافة 11.7 كيلومتر من الإحداثيات الواردة في الادعاء ومسافة 2.4 كم عن قرية قطابا، وأن وقت الاستهداف يختلف بـ4 ساعات عن ما ورد من جهة الادعاء، علماً بأن الفريق المشترك وبمتابعته للأحداث العسكرية القائمة في اليمن خلال زمن وموقع الإدعاء، وكذلك ما تم الاطلاع عليه من تقارير استخباراتية ومصادر إخبارية معتبرة عن قيام ميليشيا الحوثي باستهداف قرى المدنيين في منطقة قطابا بصواريخ "كاتيوشا".

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قرية قطابا محل الادعاء، كما تبين للفريق صحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مبنيين، وأنها تتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.