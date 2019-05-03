شكرا لقرائتكم دايفيد شينكر مساعداً لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 21:06

بعد انتظار دام قرابة عام تقريباً، وافق الكونغرس الاميركي في جلسة عقدها اليوم، على تعيين دايفيد شينكر مساعداً لوزيرالخارجية الاميركي مايك بومبيو لشؤون الشرق الاوسط، خلفا للسفير دايفيد ساترفيلد الذي احيل الى التقاعد.



شغل شينكر ، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لتولي هذه المهمة، منصب مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، وعمل في مكتب وزير الدفاع مديرا لشؤون دول الشرق الاوسط، ومساعدا أعلى في سياسة البنتاغون الخاصة بدول المشرق العربي حيث كان يقدم المشورة حول الشؤون السياسية والعسكرية لسورية ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية.

وشينكر، تعلّم في مركز الدراسات العربية في الخارج وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة فيرمونت في الولايات المتحدة. وهو يتحدث اللغة العربية بطلاقة وقد عمل حتى الأمس مديراً لبرنامج السياسات العربية في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، ثم مستشاراً لوزيرالدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد وكبار أركان الوزارة لشؤون إيران، سورية، لبنان، حزب الله، الأردن، ومناطق السلطة الفلسطينية. ويُعتبر من أقرب المقّربين لإسرائيل ومن المتشدّدين جداً في دعمها.

ومن بين ابرز الملفات التي "يرثها" شينكر المصنّف من بين صقور فريق الرئيس دونالد ترامب، الى جانب بومبيو وجون بولتون، في موقعه الجديد، ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية مع اسرائيل الذي كان في صلب مهام ساترفيلد.