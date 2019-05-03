شكرا لقرائتكم سلامة لعون: الليرة مستقرة وستبقى وسندعم ببليون دولار قروض السكن وقطاعات الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 19:36

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ان "انعقاد المؤتمرات الاقليمية والدولية في لبنان بما في ذلك مؤتمر "منظمة الروتاري الدولية" بالامس الذي ضم اكثر من 700 شخص من ثماني دول، يعطي شهادة باستتباب الامن والاستقرار في وطننا، على عكس ما هي الحال في الكثير من دول العالم"، مشددا على ان "هذا الانجاز تحقق بفضل اللبنانيين أنفسهم". ولفت الى ان "وجود لبنان كبلد متعدد الاديان والثقافات، يعود الى ايمان شعبه بمبادىء العيش المشترك التي تتضمن احترام معتقد الآخر وحريته اضافة الى احترام حق الاختلاف".



كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، وفدا من "منظمة الروتاري الدولية" برئاسة الامين العام للمنظمة جون هيوكو، الذي أطلعه على "انعقاد المؤتمر السادس للمنطقة 2452 لأندية الروتاري والتي تضم تسع دول تنتمي الى منطقة المتوسط والقوقاز".

وأوضح هيوكو ان "القضية الاساس التي تتبناها المنظمة هي مكافحة مرض شلل الاطفال والقضاء عليه"، معربا عن سعادته "بمساهمة الروتاريين في لبنان بالقضاء على شلل الاطفال في لبنان عام 1994"، ولفت الى وجود "نحو 1.2 مليون روتاري حول العالم ينشطون في مجال محو الامية وتأمين الصرف الصحي وتنقية المياه ومكافحة الامراض وغيرها من القضايا".

ورد عون بكلمة، عبر فيها عن سروره بلقاء نخبة من شباب الروتاري الذين "كرسوا انفسهم للقيام باعمال مفيدة في جميع القضايا التي تهم المجتمع، ولديهم احساس بالمسؤولية تجاه الآخرين حولوه إلى أعمال فاعلة". وقال: "منظمة الروتاري التي تغطي العالم موجودة بفضل اشخاص يحبون الخير والمساعدة. من هنا اشكركم على عقد مؤتمركم في لبنان".

واطلع رئيس الجمهورية الوفد على تفاصيل المبادرة التي تقدم بها الى الامم المتحدة، والداعية الى انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في لبنان والتي تهدف الى ايصال حضارة السلام الى الشعوب"، معتبرا أن ذلك "من شأنه ان يحسن التقارب بين البشر، فلا يعود جهل الآخر مصدر خوف".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا اليوم لقاءات سياسية تناولت شؤونا عامة ومنها مشروع موازنة العام 2019. والتقى رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير شؤون النازحين صالح الغريب، وعرض معهما الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة.

Advertisements

واوضح ارسلان ان البحث "تركز على الجهد المبذول لاستكمال عملية اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، ومعالجة وضع الذين يدخلون خلسة عبر المعابر غير الشرعية القائمة على الحدود، لا سيما لجهة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد قبل اسبوعين في قصر بعبدا"، واشار الى ان البحث "تناول شؤونا تتعلق بالموازنة والوضع العام".

كما التقى عون الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان ورئيس الهيئة العالمية للحزب هاغوب دير خشادوريان المنتخب حديثا، وهو من اصل لبناني. وتم عرض عدد من المواضيع العامة، حيث شكر خشادوريان الرئيس عون على "الاهتمام الذي يبديه حيال الارمن في لبنان ودول العالم وهي مشاعر ومواقف تلقى لدى الارمن المنتشرين كل امتنان وتقدير. وقد وضعت امكانات الارمن اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني بتصرف فخامة الرئيس في كل ما يخدم لبنان ويساعد على تحقيق مصلحته".

حاكم مصرف لبنان

وعرض رئيس الجمهورية، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الاوضاع النقدية في البلاد. وبعد اللقاء، أوضح سلامة ان "البحث تناول موضوع القروض التي سيدعمها مصرف لبنان هذه السنة، وهي تتضمن قروضا سكنية بقيمة 500 مليون دولار، جزء منها دعم من المصرف المركزي، والجزء الاخر من قرض كويتي وهناك مبلغ 500 مليون دولار لدعم القطاعات الانتاجية".

وردا على سؤال قال: "إن مصرف لبنان ليس فريقا في الموازنة لكن ما نتمنى هو ان تكون الموازنة على المستوى الذي يأمله السوق حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة".

واشار الى انه اكد "لرئيس الجمهورية سلامة الليرة اللبنانية واستقرارها"، لافتا الى ان "مصرف لبنان لديه كل الامكانات لتبقى الليرة مستقرة كما هي، وستبقى مستقرة".