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بنغازي — سبوتنيك. وقال بواكريم الخميس في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن، "مديرية أمن شحات سترفع درجة الاستعداد الأمني لدى الأجهزة الأمنية كافة التابعة للمديرية مع بداية شهر رمضان، لمواجهة أي اختراقات أمنية، قد تحدث في أثناء الشهر الفضيل".
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وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن شحات أن "الخطة الأمنية لشهر رمضان تتضمن أيضا العمل على تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتسيير حركة المركبات الآلية".
وأكد أن: "هذه الإجراءات الأمنية تأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار من أي تهديدات يمكن أن تستهدف المؤسسات العامة، بالتنسيق بين الوحدات والأجهزة الأمنية، إلى جانب خطة أمنية مرورية لتجنب حوادث الطرقات"، مؤكدا على أن "المديرية تهيب بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، وعدم إعاقة عملها".
ودعا بواكريم، "المواطنين إلى اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من قبل هذه الأجهزة، بما يساعد على أداء عملها بالشكل المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا... مديريات الأمن تستعد لتنفيذ خطة أمنية لتفادي أي خروقات خلال شهر رمضان المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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