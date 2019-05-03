السفير الأمريكي الجديد يصل السعودية.. من هو جون أبي زيد ؟ وما هي أبرز تصريحاته؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت السفارة الأمريكية في بيان إن السفير الأمريكي الجديد إلى السعودية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى الرياض الخميس، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.

وهنأت سفيرة السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، زيد، وكتبت خلال تغريدة على " تويتر": "السفارة السعودية تعبر عبن تهانيها الحارة للجنرال جون أبي زيد.

ولم يكن لدى الولايات المتحدة سفير في الرياض منذ يناير الثاني 2017 أي على مدى نحو 27 شهرا وهي فترة تعقدت فيها العلاقات بين واشنطن والرياض على نحو متزايد بسبب قضايا منها مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست".

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل . وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في أبريل الماضي على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية ،وجاء التصويت بأغلبية 92 مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد الذي تولى القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد تجاه السعودية فيما يتعلق بقضايا منها سجن ومزاعم تعذيب ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة، ومقتل مدنيين في قصف للتحالف الذي تقوده المملكة في الحرب الأهلية باليمن ، بحسب "الحرة".

غير أن ترامب يحجم عن الضغط بقوة على الرياض وأرجع ذلك إلى مشترياتها التي تقدر بمليارات الدولارات من العتاد العسكري الأمريكي واستثماراتها في الشركات الأمريكية فضلا عن دورها كثقل إقليمي مهم في مواجهة إيران.

ما هي أبرز تصريحاته؟

وحسب "رويترز" نقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الإقتصادية الى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".

ومن أبرز تصريحات أبي زيد امام الكونجرس تمحورت حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، إذ وصف الواقعة بأنها "عملية قتل خرقاء".

وأكد أبي زد أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسئولين عن هذه العملية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقة مع المملكة أساسية من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني.

ومارس أعضاء مجلس الشيوخ ضغطًا على السفير الجديد بما يخص هذه القضايا، ليرد قائلا: "لا يجب أن نقبل بهذه القضايا المثيرة للغضب"، وأضاف قائلا: "هذه قضايا قصيرة المدى ويجب حلها، وتحتاج إلى حوارات جدية، وأنا جاهز لإجرائها".

من هو أبي زيد؟

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وولد أبي زيد في شمال كاليفورنيا في عام 1951، إذ قدم جدّه مهاجرًا من لبنان إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، وقد نشأ معتنقًا المسيحية الكاثوليكية، وكان والده عسكريًّا عمل في البحرية الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، أما والدته فتوفيت بمرض السرطان.



والتحق أبي زيد بالأكاديمية العسكرية الأميركية "USMA" في ويست بوينت، ليتخرج منها ضمن دفعة 1973 ضابط مشاة حاصل على دورات أساسية ومتقدمة، ثم التحق بعد ذلك بكلية أركان القوات المسلحة والزمالة العليا في كلية الحرب بالجيش الأمريكي في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.

كما حصل على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد، وعمل باحثًا في الجامعة الأردنية بعمّان في الأردن، ونشر مركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسط بحث أبي زيد للماجستير، المؤلف من 100 صفحة حول السياسة الدفاعية للمملكة العربية السعودية، والتي ما زالت تحتفظ به بعد 30 عامًا كـ"أفضل ورقة بحثية حصلت عليها الجامعة في هذا المجال".

وخدم أبي زيد في الجيش الأمريكي نحو 34 عامًا، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة جنرال.

ورأس العديد من المهمات العسكرية، أبرزها خلال غزو العراق في عام 2003.

وارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم، وأصبح الضابط الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأمريكية.

إضافة إلى منصبه القيادي الميداني، عمل أبي زيد في البنتاغون حيث شغل منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة بين عامي 2000 و2003. تقاعد من الخدمة في الجيش الأميركي في عام 2007.

يحمل الكثير من النياشين والأوسمة، إذ حصل على ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية.

كما حصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول، مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.

وفي عهد إدارة باراك أوباما، كان أبو زيد في عام 2016 يقدم استشارات لوزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، وقال البنتاجون - آنذاك - إنّ الجنرال المتقاعد يقدم استشارات لأوكرانيا في سعيها لإصلاح وتحديث قواتها المسلحة، ليقترب مستوى جيشها من جيوش حلف شمال الأطلسي.

ويتحدث أبي زيد العربية بطلاقة، وهو خبير في الشئون الشرق أوسطية، إذ نال درجة ماجستير في الدراسات الشرق أوسطية من جامعة هارفارد في عام 1981.

وقبل تعيين سفيرًا أمريكيًا في الرياض، كان أبي زيد يعمل محاضرًا في جامعة ستانفورد.