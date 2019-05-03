شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ الأمريكى يفشل بنقض قرار ترمب الداعم للتحالف باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل مجلس الشيوخ الأمريكى فى إبطال حق النقض "الفيتو" الذى استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهى الدعم الأمريكى للسعودية فى حرب اليمن، فى انتصار لسياسة البيت الأبيض القائمة على مواصلة دعم المملكة.
ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد..حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية".
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد استخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن فى حرب التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.
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