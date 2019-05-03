شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كوشنر: خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، الخميس، إن خطة السلام للشرق الأوسط التى يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وخطة عمل لمساعدة الجانبين على أن تكون لهما حياة أفضل.

وقال كوشنر لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن "ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية، ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل".

ويعكف كوشنر، على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع أن يكشف عنها النقاب فى يونيو بعد شهر رمضان.

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جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض



جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض



جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض