شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يرفض خطة حكومية لإصدار سندات تصل لـ800 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمان التونسى، الخميس، إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام فى ضربة قوية للحكومة التى تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع فى الموازنة.

واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.