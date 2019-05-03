شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يرفض خطة حكومية لإصدار سندات تصل لـ800 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البرلمان التونسى، الخميس، إن لجنة المالية رفضت خطة للحكومة لإصدار سندات بقيمة قصوى تصل إلى 800 مليون دولار هذا العام فى ضربة قوية للحكومة التى تسعى لضمان تمويلات لسد العجز المتوقع فى الموازنة.
واستمعت اللجنة إلى وزير المالية رضا شلغوم فيما يتعلق بخطة إصدار سندات تصل إلى 800 مليون دولار. ورفضت اللجنة الموافقة على إصدار تلك السندات.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التونسى يرفض خطة حكومية لإصدار سندات تصل لـ800 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.